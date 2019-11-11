Жители Симферополя за неделю сыграли 162 свадьбы

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-11T16:19:46+03:00

Горожане так же оформили 41 развод

Изменить размер текста: A A

В столице Республики Крым за прошедшую неделю 162 пары вступили в брак. В тоже время распалось 42 семьи.

- Возраст симферопольцев, вступивших в брак на минувшей неделе, составил в среднем у мужчин 36 лет, у женщин 28 лет, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Свидетельства о рождении получили 155 новорожденных: на свет появились 68 мальчиков, 87 девочек, в том числе 2 двойни.

Чаще всего представительниц слабого пола называют именами - Анастасия, Кристина и Диана, сильного - Дмитрий, Илья и Артем.

Кстати, эксперты отмечают, что жители полуострова стали связывать семейными узами в более старшем возрасте.

«Комсомолка» даже провела свое расследования, выясняя, как и где лучше всего знакомиться, тем кому 50+, чтобы создать счастливую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU