Расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Евпатории завершено

14 Нояб. 17:38 2019-11-14T19:24:43+03:00

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В отношении экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова завершено расследование уголовного дела.

- Объявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Сейчас мы знакомимся с материалами уголовного дела, - сообщил КП-Крым адвокат Филонова Александр Вольвач.

В соответствии с процедурой, материалы с обвинительным заключением отправят прокурору. Их будут изучать в течение 10 дней.

- Если прокуратура посчитает, что нужно больше времени для изучения, то могут продлить до 30 суток. Далее прокурор вернет следователю материалы дела на переквалификацию с указаниями о дополнительном расследовании, либо же, если прокуратура согласится с обвинительным заключением, дело направят в суд, - уточнил Александр Вольвач и добавил, что «не видит состава преступления».

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля по подозрению в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем бюджету Евпатории был нанесен ущерб больше чем на 35 миллионов рублей. В отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Позже было открыто еще одно производство то той же статье. Ущерб составил 43,9 миллиона рублей. 4 апреля Филонов был заключен под стражу по решению Киевского районного суда Симферополя. С должности главы администрации задержанного сняли 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU