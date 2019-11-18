2019-11-18T18:07:26+03:00
Общество

В Крыму предложили Украине вернуть сейнер «Норд»

Судно незалежная захватила 25 марта 2018 года
Галина КОВАЛЕНКО
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Сейнер "Норд". Фото: setam.net.uaСейнер "Норд". Фото: setam.net.ua
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Крымские рыбаки по-своему отреагировали на передачу Киеву задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей.

- Украинские власти могли бы вернуть нам сейнер «Норд», - сказал КП-Крым Сергей Лесков, директор рыбколхоза «Имени Первого мая».

Руководитель считает, что по логике вещей Киев, получив свои военные корабли, может по доброй воле отдать сейнер, который был арестован украинскими пограничниками в Азовском море. У рыбаков из Керчи были на руках все необходимые бумаги, промысел тюльки велся водах общего пользования.

- «Норд» - наше единственное судно, мы безвинно пострадали от отсутствия простого понимания между нашими странами, - отметил Сергей Лесков. - И почти двадцать месяцев с трудом сводим концы с концами, не получая никакой помощи или компенсации.

Напоминаем, что глава Республики Крым Сергей Аксенов обещал керченским рыбакам помочь, но пока слова, так и не подкреплены делом. Новое судно чиновники для экипажа «Норда» не купили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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