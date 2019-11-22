В Крыму набирает силу ураганный ветер
Крымское МЧС предупреждает, что ночью 23 ноября в восточных районах Крыма сохранится очень сильный северо-восточный ветер 22-27 м/с.
Стихия может принести немало неприятностей: обрыв электролиний, обрушение различных вывесок, деревьев и ветхих строений.
За время действия штормового предупреждения, 21 и 22 ноября, перебои с электричеством произошли в 82 населенных пунктах в 18 городских округах и районах региона.
Самый ощутимый урон стихия нанесла электросетям Керчи и Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов.
На севере Крымского полуострова в Джанкое штормовой ветер снес крышу на школьном здании.
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ИСТОЧНИК KP.RU