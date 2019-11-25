В Крыму перестали расследовать смерть руководителя УФАС

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-25T15:39:28+03:00

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Расследование уголовного дела по факту смерти руководителя крымского управления антимонопольной службы Тимофея Кураева прекращено.

- Подтверждения криминального характера смерти нет, - сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

КП-Крым писала ранее, что Тимофей Кураев стал в 2014 году руководителем региональной антимонопольной службы. Энергичный и знающий специалист немало сил и времени потратил на изучение и доказательство нарушений, которые были допущены владельцами автозаправочных станций региона.

Но осенью, в ноябре 2017 года Тимофея Кураева нашли мертвым в своей квартире – он свел счета с жизнью в ванной комнате.

Крымский следком возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU