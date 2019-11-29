2019-11-29T14:51:19+03:00
Общество

Севастопольский суд оставил под стражей воевавшего в Косово сербского ресторатора

Иностранец, как и прежде, будет находиться в СИЗО
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Restobar LeSlavishФото: Restobar LeSlavish
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Севастопольский городской суд рассматривал апелляционные жалобы об отмене продления меры пресечения для гражданина Республики Сербии Славиша Карабашевича.

Иностранец сейчас находиться под стражей, в ожидании выдачи компетентным органам Республики Сербии.

- После апелляционного рассмотрения постановление Ленинского районного суда города Севастополя, вынесенное 6 ноября 2019 года, оставлено в силе, - сообщила пресс-служба Севастопольского суда. - В удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов отказано.

Владельца сети ресторанов, живущего в Севастополе, взяли под стражу е в августе. Мужчина находился в международном розыске по обвинению в убийстве.

В Сербии против Карабашевича возбудили уголовное дело. Вся закавыка в том, что он воевал в Косово на стороне сербов с 1991 по 1999 год. Когда Косово перешло под контроль албанцев, то всех, кто выступал против этого, признали преступниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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