В Севастополе автоледи устроили массовую драку из-за парковки
В Севастополе, 15 декабря, у одного из домов на улице Маринеско произошла драка, которую затеяли две женщины.
Дама с собакой во время вечерней прогулки попросила другую женщину переставить автомобиль, который был припаркован слишком близко к ее авто, сообщает ForPost.
Обиженная автоледи накинулась на другую женщину с кулаками. Тут прибежал супруг дамы с собачкой, который разнял забияк. Но в драку ввязались двое каких-то мужчин, которые стали наносить удар даме с собачкой. Супруг встал на защиту жены, так же на помощь прибежал 16-летний подросток-сосед.
Откуда ни возьмись к бойне присоединился еще один участник - мужчина, который кинулся то ли разнимать, то ли поддержать дравшихся.
Все стихло, когда во двор приехала полиция и карета «Скорой помощи». В итоге одна из женщин попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Полиция проводит проверку.
КП-Крым ранее сообщала, что в Симферополе по ночам ломают шлагбаумы, которые защищают двор от чужих машин.
А проблему с парковками в Севастополе наглядно демонстрирует видео: парень припарковал внедорожник между кучами щебенки так, что ему пришлось вылезать через окно.
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ИСТОЧНИК KP.RU