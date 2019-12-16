В Севастополе автоледи устроили массовую драку из-за парковки

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-16T19:44:05+03:00

В бойне участвовали около семи человек

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В Севастополе, 15 декабря, у одного из домов на улице Маринеско произошла драка, которую затеяли две женщины.

Дама с собакой во время вечерней прогулки попросила другую женщину переставить автомобиль, который был припаркован слишком близко к ее авто, сообщает ForPost.

Обиженная автоледи накинулась на другую женщину с кулаками. Тут прибежал супруг дамы с собачкой, который разнял забияк. Но в драку ввязались двое каких-то мужчин, которые стали наносить удар даме с собачкой. Супруг встал на защиту жены, так же на помощь прибежал 16-летний подросток-сосед.

Откуда ни возьмись к бойне присоединился еще один участник - мужчина, который кинулся то ли разнимать, то ли поддержать дравшихся.

Все стихло, когда во двор приехала полиция и карета «Скорой помощи». В итоге одна из женщин попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Полиция проводит проверку.

КП-Крым ранее сообщала, что в Симферополе по ночам ломают шлагбаумы, которые защищают двор от чужих машин.

А проблему с парковками в Севастополе наглядно демонстрирует видео: парень припарковал внедорожник между кучами щебенки так, что ему пришлось вылезать через окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU