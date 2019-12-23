Аксенов соскучился по романтике поездов дальнего следования
Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехал на поезде по Крымскому мосту.
Сегодня глава государства открыл железную дорогу на мосту через Керченский пролив.
- За пять лет транспортной блокады крымчане и гости нашего полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы. Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных, - написал на своей странице в Facebook Аксенов.
Глава Крыма поблагодарил все, кто внес свой вклад в строительство железнодорожной части моста и «сказку сделал былью».
Ранее, напомним, КП-Крым писала, что первый поезд, которые проедет по Крымскому мосту, уже отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU