Поезд «Таврия» перевез более 11 тысяч человек за новогодние каникулы

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:40:53+03:00

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За новогодние каникулы фирменные поезда «Таврия» перевезли более 11 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд-Сервис Экспресс».

Железную дорогу на Крымском мосту открыли 23 декабре, на первом поезде проехался президент России Владимир Путин.

Ранее КП-Крым писала, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл 25 декабря. Всего он привез около 600 человек. Их встречал ансамбль песни и пляски Черноморского флота маршем «Легендарный Севастополь».

На следующий день 26 декабря в Симферополь прибыл поезд из Москвы. Он стал вторым составом, который приехал на полуостров по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU