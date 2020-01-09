2020-01-09T17:40:53+03:00
Общество

Поезд «Таврия» перевез более 11 тысяч человек за новогодние каникулы

Первый поезд по Крымскому мосту проехал 25 декабря
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За новогодние каникулы фирменные поезда «Таврия» перевезли более 11 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд-Сервис Экспресс».

Железную дорогу на Крымском мосту открыли 23 декабре, на первом поезде проехался президент России Владимир Путин.

Ранее КП-Крым писала, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл 25 декабря. Всего он привез около 600 человек. Их встречал ансамбль песни и пляски Черноморского флота маршем «Легендарный Севастополь».

На следующий день 26 декабря в Симферополь прибыл поезд из Москвы. Он стал вторым составом, который приехал на полуостров по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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