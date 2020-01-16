Захваченное Украиной судно «Норд» крымские рыбаки списывают с баланса

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:36:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство керченского рыбколхоза имени Первого Мая решило списать с баланса предприятия захваченный Украиной сейнер «Норд».

- Будем просить главу Крыма предоставить нам необходимые официальные подтверждения для списания судна перед налоговыми и остальными контролирующими органами, - сообщает Сергей Лесков, председатель рыбколхоза имени Первого мая.

Он считает, что представителям власти нужно было сделать все, чтобы вернуть «Норд», может быть даже путем прямого выкупа судна у Украины. Такой поворот свел бы на нет весь негатив от инцидента с «Нордом», который мешает мирному рыболовству в Азовском море.

- Держали «Норд» на балансе, надеялись на лучшее, но сейчас из-за отсутствия помощи предприятие на грани банкротства, и мы должны сделать этот формальный шаг, - отметил Лесков. - Нас оставили без компенсации потери единственного судна, без помощи и необходимой социальной, правовой и инфраструктурной поддержки.

Экипаж и судно, напомним, были захвачены Украиной в марте 2018 года. Моряки и капитан с большими трудностями смогли вернуться в Керчь. Судно же Киев выставил на торги.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал рыбакам помочь с новым судном, но слова пока не стали делом.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU