2020-01-17T17:22:47+03:00
Происшествия

Владельца катера, который затонул под Судаком, отправили в колонию за гибель пассажирки

Его приговорили к одному году и двум месяцам заключения в колонии-поселении
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Владельца катера «Камелот» приговорили к одному году и двумя месяцам заключения в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе Судакского городского суда.

Напомним, что 5 сентября 2019 года судно, под управлением осужденного, попало в шторм и затонуло. На борту было 14 человек, из них 13 удалось спасти.

К сожалению, одна из пассажирок - женщина из Ростовской области - погибла.

Владельца катера признали виновным в нарушении правил безопасности использования морского транспорта, из-за чего погиб человек.

Ранее КП-Крым писала, что у катера был перегруз. На сайте производителя указано, что он может взять на борт 12 человек, включая судовладельца, а в тот злополучный день на нем было 12 туристов и капитан. Значит, один - все же лишний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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