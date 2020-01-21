Очередной хвостатый мостостроитель с острова Тузла нашел себе семью

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На острове Тузла в Керченском проливе, на промбазе стройки века, проживают три десятка собак, которым нужно найти новый дом.

- Щенок из отряда пса Цыгана нашел своего хозяина! Кто еще готов взять себе верного друга и товарища? Островитяне ждут, - сообщает кот Мостик на своей странице в соцсети.

После пуска пассажирских поездов вахтовики стали разъезжать по другим объектам, забрав с собой часть собачьей бригады. Остальных хвостатых нужно было пристроить в добрые и заботливые руки. И вот, первые четырехлапые мостостроители получили статус домашних любимцев!

Напоминаем, кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните: +7 916 906-92-53.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU