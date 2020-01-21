Очередной хвостатый мостостроитель с острова Тузла нашел себе семью
На острове Тузла в Керченском проливе, на промбазе стройки века, проживают три десятка собак, которым нужно найти новый дом.
- Щенок из отряда пса Цыгана нашел своего хозяина! Кто еще готов взять себе верного друга и товарища? Островитяне ждут, - сообщает кот Мостик на своей странице в соцсети.
После пуска пассажирских поездов вахтовики стали разъезжать по другим объектам, забрав с собой часть собачьей бригады. Остальных хвостатых нужно было пристроить в добрые и заботливые руки. И вот, первые четырехлапые мостостроители получили статус домашних любимцев!
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ИСТОЧНИК KP.RU