2020-01-21T18:38:39+03:00
Общество

Очередной хвостатый мостостроитель с острова Тузла нашел себе семью

Собаки Крымского моста становятся домашними любимцами [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Щенок с Крымского моста нашел своего хозяина. Фото: кот Мостик/VKЩенок с Крымского моста нашел своего хозяина. Фото: кот Мостик/VK
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На острове Тузла в Керченском проливе, на промбазе стройки века, проживают три десятка собак, которым нужно найти новый дом.

- Щенок из отряда пса Цыгана нашел своего хозяина! Кто еще готов взять себе верного друга и товарища? Островитяне ждут, - сообщает кот Мостик на своей странице в соцсети.

После пуска пассажирских поездов вахтовики стали разъезжать по другим объектам, забрав с собой часть собачьей бригады. Остальных хвостатых нужно было пристроить в добрые и заботливые руки. И вот, первые четырехлапые мостостроители получили статус домашних любимцев!

Напоминаем, кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните: +7 916 906-92-53.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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