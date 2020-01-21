Кот Мостик: «Собачий отряд уезжает с вахты и ищет новый дом»
Кот Мостик лично занялся судьбой своих хвостатых подчиненных , помогавших возводить Крымский мост.
- Собачий отряд «Котмостнадзора» уезжает с вахты и ищет новый дом. Я своими работниками доволен, написал бы рекомендательное письмо каждому, но у меня лапки, - сообщает рыжий талисман стройки века. - Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните: +7 916 906-92-53.
Напомним, что на острове Тузла в Керченском проливе, где располагалась пробаза мостостроителей, нашли приют несколько десятков Шариков и Жулек разного возраста и пола: одних подбросили, другие здесь появились на свет.
Псам нужны хорошие и добрые хозяева. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
После того, как по Крымскому мосту пошли пассажирские поезда, остров обезлюдел. Одни собаки вместе с вахтовиками разъехалась по новым объектам, другие же остались на острове. И теперь у людей, которые любят животных, появилась уникальная возможность взять в дом собаку с Крымского моста.
Сам же рыжий кот остается на объекте, чтобы вести контроль за эксплуатацией своего детища. Хотя поначалу симпатяга чуть загрустил.
Рыжий скучает по строителям. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
- Во время стройки тут жизнь кипела, строители работали, техника ездила, - вздыхает прораб. - В общем, было, кем покомандовать - скучаю по моим строителям.
После того, как по мосту прошел сотый пассажирский поезд, кот со спокойной душой написал заявление и ушел в отпуск.
Ушел в отпуск - не кантовать! Фото: инфоцентр "Крымский мост"
От трудов праведных рыжий отдыхает на своем любимом красном диване.
- Высыпайся, котяра, в нашей стране еще куча мостов строить нужно, так что без работы не останешься, - фанаты поддержали его в этом благом деле. - Начальник Мостик, ты заслужил кошачью пенсию, чтобы сейчас на всю катушку наслаждаться жизнью!
Коту такие советы пришлись по душе - он уже начинал наслаждаться беззаботной жизнью.
Молоко вкуснее, когда ты целый день бездельничаешь. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
- В отпуске молоко ещё вкуснее кажется! Что же меня сразу не предупредили, я бы почаще ходил, - заявляет рыжий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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