2020-01-21T17:11:40+03:00
Общество

Кот Мостик: «Собачий отряд уезжает с вахты и ищет новый дом»

Талисман Крымского моста устраивает жизнь своим хвостатым коллегам [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Мостик уверен, что из его подчиненных получатся прекрасные друзья и охранники. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Мостик уверен, что из его подчиненных получатся прекрасные друзья и охранники. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Кот Мостик лично занялся судьбой своих хвостатых подчиненных , помогавших возводить Крымский мост.

- Собачий отряд «Котмостнадзора» уезжает с вахты и ищет новый дом. Я своими работниками доволен, написал бы рекомендательное письмо каждому, но у меня лапки, - сообщает рыжий талисман стройки века. - Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните: +7 916 906-92-53.

Напомним, что на острове Тузла в Керченском проливе, где располагалась пробаза мостостроителей, нашли приют несколько десятков Шариков и Жулек разного возраста и пола: одних подбросили, другие здесь появились на свет.

Псам нужны хорошие и добрые хозяева. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Псам нужны хорошие и добрые хозяева. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

После того, как по Крымскому мосту пошли пассажирские поезда, остров обезлюдел. Одни собаки вместе с вахтовиками разъехалась по новым объектам, другие же остались на острове. И теперь у людей, которые любят животных, появилась уникальная возможность взять в дом собаку с Крымского моста.

Сам же рыжий кот остается на объекте, чтобы вести контроль за эксплуатацией своего детища. Хотя поначалу симпатяга чуть загрустил.

Рыжий скучает по строителям. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Рыжий скучает по строителям. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

- Во время стройки тут жизнь кипела, строители работали, техника ездила, - вздыхает прораб. - В общем, было, кем покомандовать - скучаю по моим строителям.

После того, как по мосту прошел сотый пассажирский поезд, кот со спокойной душой написал заявление и ушел в отпуск.

Ушел в отпуск - не кантовать! Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Ушел в отпуск - не кантовать! Фото: инфоцентр "Крымский мост"

От трудов праведных рыжий отдыхает на своем любимом красном диване.

- Высыпайся, котяра, в нашей стране еще куча мостов строить нужно, так что без работы не останешься, - фанаты поддержали его в этом благом деле. - Начальник Мостик, ты заслужил кошачью пенсию, чтобы сейчас на всю катушку наслаждаться жизнью!

Коту такие советы пришлись по душе - он уже начинал наслаждаться беззаботной жизнью.

Молоко вкуснее, когда ты целый день бездельничаешь. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Молоко вкуснее, когда ты целый день бездельничаешь. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

- В отпуске молоко ещё вкуснее кажется! Что же меня сразу не предупредили, я бы почаще ходил, - заявляет рыжий.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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