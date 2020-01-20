2020-01-20T13:03:56+03:00
Общество

Крымский мост: Первая сотня поездов перевезла 85 тысяч пассажиров

Рекорд пассажиропотока установлен 3 января [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Первая сотня поездов проехала по Крымскому мосту!

По Крымскому мосту прошли 100 поездов.Видео: инфоцентр "Крымский мост"

- Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23.10 по московскому времени, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Движение через Керченский пролив началось в конце декабря. За это время в пассажирских составах «Таврии» совершили путешествие 85 тысяч взрослых и детей. А вот рекорд пассажиропотока установили 3 января, когда 2800 человек проехали под железнодорожной аркой.

На сегодняшний день железная дорога работает в штатном режиме: нормально, как и положено, функционируют системы автоматики, которые связаны с постом управления на Крымском полуострове. Дежурные круглые сутки в режиме онлайн зорко отслеживают график движения составов, корректируя скорость и межпоездной интервал.

Также идет технический надзор за состоянием опор и пролетных строений, в том числе с помощью приборов и датчиков.

Вся полученная информация направляется в Центр управления производством, который находится на таманском берегу.

СПРАВКА «КП»

Регулярное движение по Крымскому мосту началось 25 декабря 2019 года. Первой ласточкой стал поезд «Санкт-Петербурга - Севастополь». Состав, где ехали свыше 600 человек, преодолел морской пролив в 2.30. Так восстановилось железнодорожное сообщение между городами-портами, которому уже почти 145 лет. Не заставил себя ждать и рейс «Москва - Симферополь». Первые поезда встречали оркестрами, митингами и цветами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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