2020-01-27T15:45:05+03:00
Происшествия

В Крыму корову из ямы пришлось вытаскивать экскаватором

Животное провалилось в двухметровую яму
Галина КОВАЛЕНКО
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Корова попала в яму. Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымКорова попала в яму. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
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На востоке Крыма, в поселке Журавки Кировского района корова угодила в глубокую траншею. Бедное животное весит полтонны, не меньше, поэтому пришлось воспользоваться мощной техникой, чтобы вызволить его из беды.

- Спасатели выяснили, что животное упало в яму глубиной два метра, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республики Крым.

На место ЧП подогнали экскаватор, ковш которого прорыл траншею. Затем в ход пошли веревки и лебедки.

- Спасатели аккуратно извлекли корову из ямы и передали владельцу, - отметили в ведомстве добавив, что животное травмировано не было.

На Крымском полуострове животные нередко попадают в различные «ловушки». Например в Феодосии двух собак вытащили из теплотрассы, а в Севастополе пришлось спасать из глубокой ямы пони.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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