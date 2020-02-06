Керченским блокадникам снова вручили подарки
Делегация из Общероссийского движения «Сильная Россия», объединяющих офицеров и патриотически настроенных граждан о всей страны, побывала в гостях у керченских блокадников и вручила подарки. В составе делегации вошли офицеры, Герои России.
- После резонанса вокруг керченских блокадников мы внесли коррективы в давно уже запланированную поездку в Керчь и попросили наших героев передать ветеранам от всех нас поздравления с предстоящим юбилеем Победы и подарки – телевизоры, чтобы они могли с удовольствием посмотреть на большом экране патриотические фильмы и парад на Красной площади 9 мая, – рассказал лидер движения «Сильная Россия» , член Общественного совета Минобороны Антон Цветков.
Среди гостей был также председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Блокадникам вручили цветы и подарки. Фото: пресс-служба движения "Офицеры России"
Делегаты также встретились со студентами Керченского политеха и попросили их взять персональное шефство над каждым из керченских ветеранов.
Кроме того, гости почтили память жертв массового расстрела, который произошел в колледже в октябре 2018 года.
Напомним, керченские блокадники помимо свое воли оказались в центре общероссийского скандала. Руководители горсовета решили вручить им памятные знаки в честь годовщины полного освобождения Ленинграда, однако сделали это, не снимая шуб. Фотографии опубликовали в соцсетях, и разразился нешуточный скандал. Действия керченских депутатов комментировал пресс-секретарь президента! В итоге председатель керченского горсовета и ее заместитель сложили полномочия по собственному желанию.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU