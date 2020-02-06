Керченским блокадникам снова вручили подарки

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:02:49+03:00

На этот раз гости сняли верхнюю одежду

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Делегация из Общероссийского движения «Сильная Россия», объединяющих офицеров и патриотически настроенных граждан о всей страны, побывала в гостях у керченских блокадников и вручила подарки. В составе делегации вошли офицеры, Герои России.

- После резонанса вокруг керченских блокадников мы внесли коррективы в давно уже запланированную поездку в Керчь и попросили наших героев передать ветеранам от всех нас поздравления с предстоящим юбилеем Победы и подарки – телевизоры, чтобы они могли с удовольствием посмотреть на большом экране патриотические фильмы и парад на Красной площади 9 мая, – рассказал лидер движения «Сильная Россия» , член Общественного совета Минобороны Антон Цветков.

Среди гостей был также председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Блокадникам вручили цветы и подарки. Фото: пресс-служба движения "Офицеры России"

Делегаты также встретились со студентами Керченского политеха и попросили их взять персональное шефство над каждым из керченских ветеранов.

Кроме того, гости почтили память жертв массового расстрела, который произошел в колледже в октябре 2018 года.

Напомним, керченские блокадники помимо свое воли оказались в центре общероссийского скандала. Руководители горсовета решили вручить им памятные знаки в честь годовщины полного освобождения Ленинграда, однако сделали это, не снимая шуб. Фотографии опубликовали в соцсетях, и разразился нешуточный скандал. Действия керченских депутатов комментировал пресс-секретарь президента! В итоге председатель керченского горсовета и ее заместитель сложили полномочия по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU