В храмах Крыма молятся о дожде

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:07:31+03:00

В Симферополе обещали ввести почасовую подачу воды, но потом передумали

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В крымских храмах проходят молебны о дожде, рассказали КП-Крым в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU