В Крыму ищут новые источники, чтобы обеспечить водой Симферополь и Ялту

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:26:12+03:00

Напомним, что в столице Крыма совсем недавно обещали ввести подачу воды по графику, но потом передумали

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Власти Крыма будут искать дополнительные источники воды для Симферополя и Ялты.

- Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительному источнику водозабора, который обеспечит Симферополь и Ялту водой, - цитирует премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка Крым 24.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

Стоит заметить, что благодаря осадкам за последние несколько дней водохранилища Симферополя пополнились на 3 миллиона кубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU