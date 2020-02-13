Под Феодосией приводят в порядок подтопленную штормом дорогу
Крымские дорожники занялись дорогой возле Феодосии, которую на этой неделе «атаковало» Черное море.
- В районе поселка Приморский в результате шторма произошло подтопление автодороги, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
Природная стихия добавила работы дорожникам, которым теперь нужно отвести воду с проезжей части, приводят в порядок водоотводную канаву, убирают песок и все остальное, что принесло с пляж.
Напоминаем, что очевидцы рассказали о ЧП в соцсетях, разместив фото и видео с места подтопления автотрассы возле поселка Приморское.
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В Крыму Черное море переходит дорогу по "зебре".Видео: Slavstan Slavstan/ ФЕОДОСИЯ ПОДСЛУШАНО/VK
ИСТОЧНИК KP.RU