Под Феодосией приводят в порядок подтопленную штормом дорогу

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:44:39+03:00

Прибрежную трассу засыпало песком и мусором с пляжа [видео]

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Крымские дорожники занялись дорогой возле Феодосии, которую на этой неделе «атаковало» Черное море.

- В районе поселка Приморский в результате шторма произошло подтопление автодороги, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Природная стихия добавила работы дорожникам, которым теперь нужно отвести воду с проезжей части, приводят в порядок водоотводную канаву, убирают песок и все остальное, что принесло с пляж.

Напоминаем, что очевидцы рассказали о ЧП в соцсетях, разместив фото и видео с места подтопления автотрассы возле поселка Приморское.

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В Крыму Черное море переходит дорогу по "зебре".Видео: Slavstan Slavstan/ ФЕОДОСИЯ ПОДСЛУШАНО/VK

ИСТОЧНИК KP.RU