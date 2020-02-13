2020-02-13T15:51:31+03:00
Общество

Крымчане не получат воды с Украины до «деоккупации» полуострова

После воссоединения с Россией республике перекрыли водоснабжение по каналу с Незалежной
Артем АРТЕМОВ
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Северо-Крымский каналСеверо-Крымский каналФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым не получит воду с Украины, такое решение принял парламент страны.

- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации, - написал депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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