Крымчане не получат воды с Украины до «деоккупации» полуострова
Крым не получит воду с Украины, такое решение принял парламент страны.
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации, - написал депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал.
Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.
Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU