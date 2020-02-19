Украинский омбудсмен потребовала всю информацию о двух задержанных в Керчи

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:15:48+03:00

Молодые люди готовили теракты в учебных заведениях города-героя

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по права человека Людмила Денисова потребовала предоставить официальную информацию о задержании в Керчи двух молодых людей, которые готовили теракты.

- Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием представить официальные документы касательно задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус, - написала Денисова в Facebook.

Она обратилась с просьбой к международной правозащитной организации UNICEF помочь в соблюдении прав задержанных подростков.

Ранее инцидент прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта и высказал свое мнение по поводу ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU