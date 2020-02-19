Украинский омбудсмен потребовала всю информацию о двух задержанных в Керчи
Уполномоченная Верховной Рады Украины по права человека Людмила Денисова потребовала предоставить официальную информацию о задержании в Керчи двух молодых людей, которые готовили теракты.
- Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием представить официальные документы касательно задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус, - написала Денисова в Facebook.
Она обратилась с просьбой к международной правозащитной организации UNICEF помочь в соблюдении прав задержанных подростков.
Ранее инцидент прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта и высказал свое мнение по поводу ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU