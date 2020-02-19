Поющий «крымский Хатико» с набережной Ялты отправился в пещерный монастырь

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:35:31+03:00

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Знаменитый пес, который вместе с трубачом Виктором Малиновским устраивает совместные концерты на набережной Ялты, потихоньку вживается в роль домашнего любимца.

И вот, как заправский охранник Мухтар сопровождает своего хозяина на экскурсии в Севастополе, где вблизи села Терновка сохранился древний монастырь.

- Мухтар в первом походе в пещерный монастырь «Шулдан», - таким постом Виктор Малиновский, спасший пса из рук бригады по отлову животных, сопроводил фотографии в соцсети.

Музыкант объяснил, что пес чуть взгрустнул, когда ему урезали свободу, а теперь же и сам без поводка далеко не уходит.

Поклонники дуэта, комментируя фото с прогулки, поделились своими чувствами и мнениями: «Муха - красавчик, похорошел! Чувствуется, что обрел дом и друга!»; «Виктор и Мухтар стали живой легендой Ялты!»; «Ваши концерты смотрела, как под гипнозом. Летом специально приеду в Ялту, чтобы услышать чудные мелодии и увидеть Мухтара».

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Ялта: Мухтар наделен музыкальными талантами.Собака стройно подпевает трубачу.

ИСТОЧНИК KP.RU