2020-02-19T17:35:31+03:00
Общество

Поющий «крымский Хатико» с набережной Ялты отправился в пещерный монастырь

Мухтар побывал в своем первом походе в монастыре «Шулдан» [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Виктор Малиновский и Мухтар. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/FBВиктор Малиновский и Мухтар. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/FB
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Знаменитый пес, который вместе с трубачом Виктором Малиновским устраивает совместные концерты на набережной Ялты, потихоньку вживается в роль домашнего любимца.

И вот, как заправский охранник Мухтар сопровождает своего хозяина на экскурсии в Севастополе, где вблизи села Терновка сохранился древний монастырь.

- Мухтар в первом походе в пещерный монастырь «Шулдан», - таким постом Виктор Малиновский, спасший пса из рук бригады по отлову животных, сопроводил фотографии в соцсети.

Музыкант объяснил, что пес чуть взгрустнул, когда ему урезали свободу, а теперь же и сам без поводка далеко не уходит.

Поклонники дуэта, комментируя фото с прогулки, поделились своими чувствами и мнениями: «Муха - красавчик, похорошел! Чувствуется, что обрел дом и друга!»; «Виктор и Мухтар стали живой легендой Ялты!»; «Ваши концерты смотрела, как под гипнозом. Летом специально приеду в Ялту, чтобы услышать чудные мелодии и увидеть Мухтара».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Ялта: Мухтар наделен музыкальными талантами.Собака стройно подпевает трубачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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