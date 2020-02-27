2020-02-27T17:39:47+03:00
Происшествия

Сильный ветер снес крышу с еще одного здания в Симферополе

Ранее кровлю сорвало с НИИ сельского хозяйства Крыма
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Игорь Богатырев. Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВконтактеФото: Игорь Богатырев. Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
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Со здания по улице Элеваторной в Симферополе сорвало крышу. Металлическая кровля упала на остановку, сообщают очевидцы.

Ранее крышу снесло со здания научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по улице Киевской, 150. Кровля упала на парковку возле здания и повредила машины, которые там стояли.

Напомним, что в Крыму объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 февраля. По прогнозам синоптиков на полуострове будет сильный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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