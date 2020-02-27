Сильный ветер снес крышу с еще одного здания в Симферополе
Со здания по улице Элеваторной в Симферополе сорвало крышу. Металлическая кровля упала на остановку, сообщают очевидцы.
Ранее крышу снесло со здания научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по улице Киевской, 150. Кровля упала на парковку возле здания и повредила машины, которые там стояли.
Напомним, что в Крыму объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 февраля. По прогнозам синоптиков на полуострове будет сильный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU