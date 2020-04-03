Мать убитой отчимом 5-летней Даши Пилипенко собирает деньги на памятник дочери
В ноябре 2019 года в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма 45-летний мужчина зверски убил свою маленькую падчерицу.
Мама Даши Пилипенко разместила на своей странице в соцсети пост, в котором просит помочь ей деньгами на памятник дочери.
- Это крик безысходности - мы не справимся сами, - пишет Екатерина. - Моя семья открывает официальный благотворительный сбор средств на оформление, отлитие и установку памятника в честь светлой памяти нашей маленькой принцессы, чистому и невинному ангелочку Дашеньке. Всего на оплату памятника не хватает 51,760 рублей.
Тело девочки, которую отчим сначала избил, а затем утопил в ванной, предали земле на кладбище села Кропоткино. На похоронах сельчане едва не растерзали маму ребенка, считая, что она виновата в трагедии.
Фото: vk.com/katrinpi
Фото: vk.com/katrinpi
Фото: vk.com/katrinpi
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ИСТОЧНИК KP.RU