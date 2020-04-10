2020-04-10T13:29:13+03:00
Происшествия

Виновники страшной автомобильной аварии под Керчью пойдут под суд

Из-за халатной работы автопредприятия 6 пассажиров получили травмы, двое скончались на месте
Анна БУГОРКОВА
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Двое пассажиров скончались на месте. Фото: Архив КПДвое пассажиров скончались на месте. Фото: Архив КП
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Завершено расследование по факту страшной автомобильной аварии, которая произошла в районе Керчи 10 апреля 2019 года.

У рейсового автобуса «Богдан», который ехал в Керчь, в районе поворота на село Костырино Ленинского района отказали тормоза. Водитель не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал в кювет. Шесть пассажиров получили травмы, двое скончались на месте.

Как сообщили в Следственном комитете, причиной стала неисправность автобуса «Богдан».

Старший мастер автомобильного предприятия провел техосмотр автобуса, но не устранил проблемы. Контролер допустил автобус на маршрут.

Следствие выдвинуло обвинения водителю по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства (ч.5 ст.264 УК РФ), старшему мастеру — по факту недоброкачественного ремонта автобуса и выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ), контролеру — по факту выпуска в эксплуатацию технически неисправного автобуса (ч. 3 ст. 266 УК РФ).

Расследование уголовных дел завершено, все они направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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