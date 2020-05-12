За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать

12 Май 2020 2020-05-12T10:33:43+03:00

Носить маски в магазинах обязательно до 31 мая Фото: Михаил ПАТЛИС

С 12 мая в республике действует обязательный масочный режим

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С 12 мая в Крыму действует обязательный масочный режим. Надевать маски необходимо в общественных местах, в транспорте, магазинах и предприятиях сферы услуг. За отсутствие маски будут штрафовать.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что несоблюдение масочного режима расценивается как административное нарушение. Такая же мера ответственности грозит нарушителям режима самоизоляции, который в Крыму продлен до 31 мая.

Носить средства защиты на улице не обязательно.

Напомним, в Крыму зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU