За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
С 12 мая в Крыму действует обязательный масочный режим. Надевать маски необходимо в общественных местах, в транспорте, магазинах и предприятиях сферы услуг. За отсутствие маски будут штрафовать.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что несоблюдение масочного режима расценивается как административное нарушение. Такая же мера ответственности грозит нарушителям режима самоизоляции, который в Крыму продлен до 31 мая.
Носить средства защиты на улице не обязательно.
Напомним, в Крыму зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU