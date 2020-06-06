Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму еще один пациент, зараженный коронавирусом, скончался в больнице. По состоянию на 6 июня 2020 года число умерших от коронавируса в Крыму составляет 14 человек.
За последние сутки выявили еще 11 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировали 424 случая заражения. Из них 308 - уже выздоровели, а 104 - продолжают лечение в больницах региона, передает пресс-служба Минздрава РК.
В настоящее время в Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Жители должны соблюдать масочный режим в общественных местах, кафе имеют право открывать только летние террасы, туристический сектор готовят к поэтапному запуску.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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