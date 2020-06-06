2020-06-06T12:21:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек

Мы собрали все новости о числе умерших от коронавируса в Крыму
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму число умерших от коронавируса возросло до 14 человекВ Крыму число умерших от коронавируса возросло до 14 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму еще один пациент, зараженный коронавирусом, скончался в больнице. По состоянию на 6 июня 2020 года число умерших от коронавируса в Крыму составляет 14 человек.

За последние сутки выявили еще 11 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировали 424 случая заражения. Из них 308 - уже выздоровели, а 104 - продолжают лечение в больницах региона, передает пресс-служба Минздрава РК.

В настоящее время в Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Жители должны соблюдать масочный режим в общественных местах, кафе имеют право открывать только летние террасы, туристический сектор готовят к поэтапному запуску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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