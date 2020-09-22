Крымский Хатико начал исполнять на набережной Ялты рэп

Трубач и Мухтар. Фото: Наталья Гоцанюк

У жемчужины Крыма есть музыкальная визитка: символом Ялты стал пес по кличке Мухтар, который дает концерты на набережной вместе с трубачом Виктором Малиновским.

Осенью дни становятся короче, поэтому насладиться творчеством удивительного музыкального тандема можно уже в шесть вечера. Как оказалось, пес немного изменил манеру исполнения. Если раньше он в основном «пел» протяжно, то сейчас все больше отрывисто лает, как будто рэп читает.

- Да, иногда переходит на рэп, - сообщил КП-Крым трубач Малиновский. - Причем делает это выборочно, то ли от мелодии зависит, то ли от настроения.

Дуэт выступает по вечерам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Артист! Творческая личность!

У Мухтара непростая судьба. Собака несколько лет, верно, ждала своего хозяина, которые погиб в море. Не зная о его гибели, пес «пел» на набережной рядышком с трубачом, надеясь таким образом привлечь внимание и найти своего владельца. Но с того света еще никто не вернулся.

Мухтар за это время сдружился с музыкантом, который его спас от службы по отлову бездомных животных. Сейчас пес живет дома у своего спасителя и коллеги Виктора Малиновского. Вечерами они вместе выступают на набережной.

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