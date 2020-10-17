В Керчи 17 октября принесли гвоздики к памятному камню возле колледжа

Керчь помнит имена погибших. Фото: Валентин Мельник

Два года прошло со дня трагедии в Керченском политехническом колледже, лишившей жизни 23 человек.

Епархия провела панихиду на которую пришли близкие, друзья, одногруппники погибших и просто горожане. Люди принесли с собой алые гвоздики и свечи.

- Мы служили в храме, потом у камня памяти, - сообщил КП-Крым настоятель храма Святых Жен-мироносиц иерей Валентин Мельник.- Царство небесное и вечная память невинноубиенным!

На православном богослужении прозвучали имена 22 погибших, независимо от нации и веры. Не поминали лишь Владислава Рослякова.

Церковь, где служит отец Валентин, находится через дорогу от Керченского политехнического колледжа. Сам батюшка одним из первых начал спасать студентов, получивших ранения, когда 17 октября 2018 году в столовой учебного заведения сработало самодельное взрывное устройство.

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