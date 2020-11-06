В прокуратуре рассказали, как устраняют нарушения после скандала в крымской «Елочке»

Администрация дома ребенка планирует проводить обучение врачей-педиатров для организации специального питания через зонд

Сотрудники крымского дома ребенка «Елочка» ведут работы по устранению нарушений, выявленных во время прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Сейчас учреждение проводит работы для того, чтобы создать обособленное структурное подразделение. Уже разработан план проведения медицинских осмотров с целью раннего выявления возможных заболеваний у детей.

Также администрация дома ребенка планирует проводить обучение врачей-педиатров для организации специального питания через зонд. Помимо этого, сейчас принимаются меры по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В ведомстве добавили, что виновные должностные лица дома ребенка будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, история началась с поста Ольги Крамной в соцсетях: она забрала двухлетнего мальчика из детдома «Елочка» в критическом состоянии – с весом в шесть килограммов, дистрофией. По мнению Крамной, до такого состояния ребенка довели сотрудники детдома - они не смогли обеспечить малышу должный уход. Прокуратура Крыма позже взялась за проверку этой информации. После нее оказалось, что 80 воспитанников не получали специализированного питания, в котором нуждались.

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