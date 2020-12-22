Черноморский флот получил первую партию вакцины от COVID-19. Фото: Виталий ТИМКИВ

На Черноморский флот привезли первую партию вакцины «Спутник V» от COVID-19. Прививочная кампания пройдет в соответствии с графиком в 1472 военно-морском клиническом госпитале имени Н. И. Пирогова.

- Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, - уточнили в отделе информобеспечения ЧФ.

Отмечается, что в первую очередь вакцинацию пройдут медсотрудники госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Напомним, первая партия вакцины поступила в Крым 8 декабря, а прививочная кампания началась 15 декабря. Первых привили медицинских работников, которые работают с ковидными пациентами и находятся в группе риска.

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