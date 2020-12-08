В Крым привезли первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Сейчас вакцина хранится на складе ГУП РК «Крым-Фармация» Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 декабря, в Крым поступило 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Уже 12 декабря в республике начнется иммунизация против коронавируса. Сформированный после вакцинации иммунитет позволит защитить человека от болезни и осложнений.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава, начальный этап иммунизации начнется в субботу, когда завершатся все подготовительные работы. Первыми вакцину получат медицинские работники, которые находятся в группе риска и непосредственно контактируют с ковидными больными. Иммунизация будет проходить на добровольной основе.

- Вакцинированы будут только те медработники, которые приняли самостоятельное добровольное решение привиться, и сообщили о нем руководству медицинского учреждения, где работают, - сообщили в пресс-службе Минздрава и подчеркнули, что обязательным условием является отсутствие противопоказаний.

Сейчас вакцина хранится на складе ГУП РК «Крым-Фармация».

Заметим, на территории полуострова также планируют создать вакцину от COVID-19. Прививка появится не раньше следующего года. Сейчас ученые из Крымского федерального университета заканчивается исследование на мышах и кроликах. Первые результаты положительные.

Ученые уверяют, что местная вакцина будет менее затратной, чем «Спутник V», а возможность получить ее впрыскиванием в нос сокращает сроки иммунизации.

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