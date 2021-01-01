В приморском городе Евпатория восстановили горячее водоснабжение, сняв ограничения, принятые осенью.Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пообещал, что новых ограничений не будет. Подача воды по графику, напрочь пересохшие краны с горячей водой – это не прихоть чиновников, и не технологические неувязки. Просто на полуострове пересохли водохранилища, снабжающие города и села живительной влагой, вот и пришлось начать экономить. В настоящее время идет реализация проекта по добыче пресной воды со дна Азовского моря. планируется. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предлагает решать проблему путем дипломатических переговоров с Киевом, который в свое время создал ее, перекрыв Северо-Крымский канал.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50