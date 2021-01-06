Зной, жара и скудные осадки губительно сказались на уровне воды в реках и водохранилищах Крымского полуострова. Без слез нельзя смотреть и на Аянское водохранилище, которое снабжает, а вернее снабжало, живительной влагой столицу Республики Крым. Засуха превратила водохранилище в обширную пустыню, в низине которой поблескивает жалкая лужа. Река Аян же больше напоминает ручей, а не полноводную реку. Видео, демонстрирующее печальное состояние водохранилища, появилось в соцсети.- Все, что осталось от Аянского водохранилища, которое питало водой Симферополь. Дождей и снега нет. Что же будет дальше с водой в Крыму? – такой пост сопровождает ролик.Пользователи соцсетей высказали свое мнение в комментариях: «Засохнем!»; «Ну вот ковиду на подмогу спешит холера»; «Без паники! Власти все держат под контролем. Вот и пресную воду на дне Азовского моря нашли».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50