Новый год полуостров встретил цветущими розами и свежими лесными грибами. Но ближе к Крещению пришла настоящая зима, обрушившая на южный край тонны снега.Крымчане на ура восприняли холода: достали санки и налепили снеговиков. Самодеятельные скульптуры выставили фото своих детищ в популярном крымском паблике, живо отозвавшись на призыв-пост «А вы успели слепить снеговика?».Пользователи соцсети поделились не только снимками, но и комментариями:«Ура! День снеговика в Ялте!»; «Слепили из того, что было»; «В Ливадии отличные снеговики получаются».Некоторые отметили, что «снег плохо лепился, поэтому красиво не вышло».Третьи же с любовью представили свои произведения из смеси снега и грязи:- Трубочист-снеговик!Надо сказать, что в Ялта порадовала жителей и гостей не только снежными скульптурами, но и первыми подснежниками.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50