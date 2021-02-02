Фотофакт: В Судаке уже расцвели крокусы

Крокусы. Фото: Дарья Георгице/Подслушано Судак/VK

Февраль на Крымском полуострове – это уже весна. Да, снегопады никто не отменял, но и первоцветы никто не запрещал. Судак на Новый год удивлял свежими грибами, а месяц спустя, порадовал распустившимися бутонами растений. Фотографии с востока Крыма появились в соцсети.

- Первоцветы на Перчеме (самая высокая гора в окрестностях Судака, - от ред.), - такой пост сопровождает снимки нежных цветов.

Безвременник анкарский. Фото: Дарья Георгице/Подслушано Судак/VK

Пользователи соцсетей, комментируя пост, внесли конкретику:

- Желтый – это крокус узколистный, а сиреневый – безвременник анкарский. Все растения внесены в Красную книгу Крыма и Российской Федерации.

Появились и сентиментальные комментарии: «Какая красота! Вот она – весна!»; «Детство вспомнилось: желтенькие цветы мы называли «басмаренками» и вырывали их с корнями, чтобы съесть».

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