Масленица в Симферополе 2021: куда сходить развлечься на праздник

Как пройдет Масленица в Симферополе в 2021 году Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самый вкусный праздник - Масленица в 2021 году выпала на неделю с 8 по 14 марта. Но обширных гуляний, увы, ждать не стоит. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь крымчан. Но все же несколько мероприятий жители и гости столицы могут посетить. В целом город отказался от увеселительных массовых программ, чтобы сохранить позитивную тенденцию снижения заражений коронавирусом.

Единственное развлечение состоится на открытом воздухе в парке «Викинг» под Симферополем. Гуляние начнется 14 марта в 12.00 и продлится до 16.00. За вход придется заплатить, взрослый билет стоит 650 рублей, а детский - 450 рублей. Гостей будут веселить творческие коллективы, пройдут конкурсы и танцы. Всем желающим предложат блины с различными начинками и теплый чай.

Более спокойное мероприятие продлится до 16 марта - выставка инсталляций «Масленицу встречаем, зиму провожаем» в библиотеке им. Куприна. А в Детской библиотеке им. Гайдара пройдет книжная выставка инсталляций «Как на масляной неделе!».

Расстраиваться из-за отмены гуляний не стоит, ведь вы можете весело провести время в кругу семьи и сходить в Детский парк или парк им. Гагарина, где к празднику разместят красочные фотозоны.

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