В Крыму уже цветет миндаль

В Крыму весной очень красиво. фото: Богдан Погадаев

Зима прочно держит в холодных ладошках полуостров, время от времени присыпая южный край свежайшим снежком. Растения же придерживаются своего графика: уже распустили бутоны ранние тюльпаны, проснулась сон-трава, потихоньку окутываются нежнейшей дымкой и деревья.

В соцсети появилось замечательное видео цветущего миндаля.

- В этом году в Крыму зима немножко разгулялась, и миндаль зацвел позднее, чем обычно. бутоны у миндаля всегда густо-розовые, а вот цветки могут иметь тон от ярко-розового до почти белого. Все зависит от места произрастания, особенностей освещенности и срока цветения. Одна и та же роща может выглядеть по-разному даже в течение одного дня, - отмечает автор видео Александр Михайленко из Судака.

Замечательный ролик настроил пользователей соцсети на романтическую волну.

Все комментарии были наполнены восхищением красотой природы: « Деревья, как невесты, все в белом и нежно розовом!»; «Красотища!».

Нашлись и более трезво воспринимающие великолепный пейзаж, на сугубо практической волне: «Миндаль не только зацвел, но и подмерз уже. Так, что кроме цветочков ничего и не будет с него, увы. Урожая ждать не стоит».

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