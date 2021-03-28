Весна в Крыму: Появилось видео снежного заката на Ай-Петри 28 марта

Все белым-бело. Фото: Андрей Бачурин/VK

Столбик термометра в эти выходные упорно стремился к отметке +15. Но в горах по-прежнему прохладно. Сполна ощутить освежающую атмосферу излюбленного туристического места – плато Ай-Петри, можно на фото и видео, которые появились в соцсети.

- Закат на Ай-Петри. 28 марта 2021 года, - коротко и лаконично гласит пост.

Зима прочно обосновалась на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Добавить и правда нечего! В районе канатной дороги все плато укрыто теплым белоснежным одеялом. Природа видимо устала, поэтому у нее руки не дошли до Ай-Петри: внизу на Южном берегу Крыма уже вовсю цветут тюльпаны, да и миндаль на полуострове не бездельничает.

На плато же снежный закат, рассвет скорее всего тоже не порадует теплом.

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