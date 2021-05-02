Продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»: В Крыму снимут сюжет о полководце Суворове

Идет репетиция. Фото: кадр видео "Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Красавцы-гардемарины, среди которых и Дмитрий Харатьян, вот-вот прилетят на Крымский полуостров. Тепло наступило, коронавирус чуть сдал свои позиции, а значит наступило время съемок продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!».

Помощники известного кинорежиссера Светланы Дружининой поделились нюансами подготовительного этапа в соцсети.

- Репетиция и примерка костюмов. Продолжаем готовиться к съемкам в Крыму, - такой пост сопровождает видео.

В кадре два актера, один из них в роли русского полководца Александра Суворова, другой играет православного священника. По сценарию гардемарины и их взрослые дети помогут полководцу победить в важном сражении.

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