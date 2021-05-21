В Крыму цветет приносящая счастье сирень: 5 майских фото

Пятилепестковая сирень дарит удачу. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Калейдоскоп цветочных праздников набирает на полуострове обороты. Карнавал ирисов, Парад тюльпанов, водопады из глицинии, гармонично дополняет еще одно действо, которое гости Никитского ботанического сада называют просто и лаконично – сиреневый туман.

Фото получаются очень привлекательными. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Самые романтичные фотосессии возле цветущей сирени вы можете сделать в эти дни в Райском саду, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

Сиреневый туман опустился на ЮБК. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Действительно снимки, чудо как хороши!

Кустарник, принадлежащий семейству Маслиновые, радует душу и глаза разнообразием форм - селекционера постарались на славу! Есть такие волшебные сорта, где можно, не напрягаясь найти цветок с пятью лепестками, который исполнит любое самое сокровенное желание!

В Никитском саду много сортов эффектного кустарника. Фото: Екатерина Крючкова /Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

С давних времен идет поверье: пять лепестков сирени - найдешь и сразу съешь, удачи и везенья прибавится тебе! Ищите и находите свое счастье!

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