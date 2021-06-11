На Южном берегу Крыма в разгаре Вальс роз: 7 июньских фото праздника цветов

Роза - символ любви и нежности. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Счастливчики - так крымчан называют жители других регионов России. Одной из причин для такой зависти, можно смело назвать праздники цветов.

Весной можно приехать на Южный берег Крыма и попасть на Парад тюльпанов и Маскарад ирисов, летом увидеть Вальс роз, осенью - Бал хризантем.

Оттенки красного всегда в моде. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вальс роз – это неофициальное название, но, пожалуй, в русском языке лучше слов и не найти, чтобы вкратце обрисовать великолепие и разнообразие красок и форм, которыми можно насладиться с приходом лета в Никитском ботаническом саду.

Вальс роз. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Rosa banksiae W.T.Aiton f. Lutea. Фото: Светлана Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Бывают такие моменты в жизни, которые нельзя упустить: не лишайте себя счастья увидеть цветение роз в Никитском саду. Вы будете потрясены, - такой эмоциональный пост в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН), сопровождает фотографии Вальса роз.

Сама нежность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Роза – символ нежности, любви и волшебства. Как небольшой бутон может вмещать в себя столько изящных лепестков, источающих тончайший аромат!?

Желтая роза - символ разлуки. Фото: Анна Иванова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Богатство и роскошь, утонченная элегантность и изящество, красота форм и бесконечное разнообразие оттенков - вот далеко не полный перечень достоинств розы. А все ведь началось со скромного цветка шиповника - розы собачьей, давшей миру королеву цветов, – отмечает автор фото Игорь Самусенко.

От неземной красоты кружится голова. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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