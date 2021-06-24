В Крыму разыскивают толстяков с большими животами

Люди с неидеальной фигурой могут стать киноактерами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове каждый день что-нибудь, да и снимают: то приключения, то боевики, то сказки. «Гардемарины», так те вообще прописались в Крыму! На киноплощадках задействованы не только звезда театра и кино, но простые смертные, которые играют роли второго плана.

Пост о наборе массовки появился в соцсети. Фото: скрин Амс-Евпатория Кино/VK

- Для съемок в фильме требуются мужчины крупного телосложения - плотные с животами. Нужны и дамы. Возраст от 35 лет, - такой пост размещен в соцсети.

Людям с аппетитными формами предлагают роли посетителей ночного клуба, поэтому съемки, намеченные на 27 и 28 июня, могут затянуться до рассвета.

Предварительная локация: село, Поповка, поселок Мирный.

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