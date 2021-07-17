В Крыму звезды «Гардемаринов» блеснули голыми торсами

Михаил Мамаев и Дмитрий Харатьян. Фото: кадр видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Команда режиссера Светланы Дружининой снимает в Татарской бухте (окрестности города Щелкино) продолжение культового фильма «Гардемарины, вперед!»

В соцсети постоянно поступают новости с этой киноплощадки на севере Керченского полуострова. Главный герой в большинстве случаев - Дмитрий Харатьян, который играет в «Гардемаринах 1787. Война» Лешу Корсака.

Смотреть видеосюжет В Крыму звезды «Гардемаринов» Харатьян и Мамаев обнажили торсы

В свежем видео на первом плане два гардемарина – Леша Корсак и Никита Оленев (Михаил Мамаев). Артисты продемонстрировали в кадре голые торсы, которые вызвали восторг у пользователей соцсетей:

- Красавчики, секс-символы!

Да, Харатьян уже отметил 61-летие, Мамаеву чуть меньше – 55, но несмотря на возраст, звезды «Гардемаринов» явили миру отличную физическую форму.

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