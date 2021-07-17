Забавные рептилоиды: Пользователей соцсети взволновало фото из Ялты

Гекконы выглядят весьма экзотично. Фото: Ялита Хна/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Южный берег Крыма буквально кишит различными рептилиями. Желтопузик, например, без пяти минут звезда интернета. Но у безногой ящерицы объявился конкурент по популярности.

- Кто знает, что это за милые создания? – такой пост, сопровождает в популярном паблике Ялты, снимок с существами похожими чем-то на крокодильчики.

Пользователи соцсети живо отреагировали на снимок, затеяв в комментариях целую дискуссию: «Гекконы безобидные. В наше дворе живет такой, абсолютно не мешает, ест мошек и паучков»; «Не обижайте их. Эти ящерицы занимают очень важную нишу в крымской природе. Редко встречаются».

Другие же шутливо спорили со взявшими на себя роль экспертов: «Крокодильчики это. Они во время потопа уплыли с Ялтинского крокодиляриума и теперь разгуливают по городу счастья»; «Забавные рептилоиды (вымышленная раса человекоподобных рептилий, имеющая внеземное происхождение, - от авт.) с планеты Нибиру».

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