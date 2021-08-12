Власти Керчи просят граждан быть готовыми к возможной эвакуации

Власти Керчи предупредили местных жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений Фото: Архив "КП"

Власти Керчи попросили жителей города быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, спровоцированных обильными осадками в регионе, сообщили на странице местной администрации в Facebook. Штормовое предупреждение действует в Крыму с понедельника.

- Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации, – говорится в сообщении.

Местами сбора в случае опасности определены автотранспортное предприятие № 14313 и пожарно-спасательный отряд на Комарова, 1.

За последние несколько дней на полуострове прошли сильные дожди, в результате которых оказались подтоплены несколько домов в Симферопольском районе и на востоке Крыма. Также из-за потока воды временно было недоступно движение по трассе «Таврида».

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