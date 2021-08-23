«В дельфиненке едва теплилась жизнь»: В Крыму на берег выбросилась азовка

Детенышу было несколько месяцев, успели прорезаться лишь несколько зубов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В Крыму летом чаще всего находят дельфинов, которые вопреки здравому смыслу устремляются к берегу, вместо того, чтобы держаться подальше от суши.

Отдыхающие, которые занимались сап-серфингом (вид серфинга, в котором человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. – От ред.) в Гурзуфе, заметили малыша дельфина, который вел себя необычно. Очевидцы тут же позвонили зоозащитникам на «горячую линию» +7 (978) 032-68-52

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- Азовка плавала кругами недалеко от берега; в дельфиненке едва теплилась жизнь - он заваливался набок и почти не мог двигаться, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», отметив, что вскоре детеныш перестал дышать.

Специалисты, приехав на место, тут же сделали экспресс-диагностику, которое показало, что малыш был тяжело болен:

- Причиной возникновения патологий стало нарушение обмена веществ. Детенышу было несколько месяцев, успели прорезаться лишь несколько зубов.

Но это не совсем типичный случай, чаще всего дельфинята погибают не от болезней.

- Большинство малышей, с которыми мы сталкивались, лишились матери и страдали только от длительного, очень опасного для них голодания, - отметили сотрудники Центра.

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