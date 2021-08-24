В Крыму появились гигантские грибы с футбольный мяч

Головач гигантский выглядит очень экзотично. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров рай для любителей тихой охоты – грибы можно собирать практически круглый год, даже 1 января. Главное, чтобы дожди были. В это лето дефицита в небесной влаге не наблюдается: VIP-персоны находят трюфели, рядовые граждане что-нибудь попроще. Но в Крыму и шампиньоны выглядят иногда очень экзотично.

Грибнику повезло найти грибницу головача. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский – в интернете гляньте, там все написано, - растолковывал несведущим мужчина, который предлагал прохожим непонятный на первый взгляд объект, похожий то ли на белый воздушный шар, то ли какое-то проявление внеземной цивилизации.

Да, действительно всезнающие поисковики объясняют, что головач гигантский относится к семейству Шампиньоновых и его размеры гриба могут достигать полуметра в диаметре, а вес до 4 кило.

Нашел один гриб и корзина полная, можно смело идти домой и баловать домочадцев жарехой.

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