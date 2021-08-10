Собаки помогли вице-премьеру Марату Хуснуллину найти в Крыму трюфели

Редкий гриб помогла найти специально обученная собака. Фото: maratkhusnullin_/Instagram

Тихая охота - это хобби для различных слоев общества. Чаще всего грибники на полуострове приносят домой лукошки с маслятами, мышатами, шампиньонами, груздями. Но растут на Южном берегу и vip-грибы. Удача улыбнулась заместителю председателя правительства РФ, куратору республики Марату Хуснуллину.

Ищейка потрудилась на славу. Фото: maratkhusnullin_/Instagram

- Сегодня ходил на «охоту на трюфели»! Очень интересное занятие, улов получился очень неплохой, спасибо за это собакам, которые помогали в поисках. Очень здорово, что в нашей стране есть такое необычное развлечение! В очередной раз поражаюсь Крыму, где столько разнообразного времяпрепровождения! - такой пост украсил Instagram вице-премьера.

Марат Хуснуллин 9 августа отметили свое 55-летие. Фото: maratkhusnullin_/Instagram

Хуснуллину 9 августа исполнилось 55 лет, поэтому его подписчики решили, что такая редкая находка - это подарок высших сил на юбилей.

Нашлись и те, кто тоже решил попытать удачу:

- Люблю собак! Думала, что все про них знаю. Но очень удивилась, что с ними можно ходить на тихую охоту за трюфелями. Удивительно! Раз такое дело, то пойду со своими за груздями!

В Крыму дождливая погода. Фото: maratkhusnullin_/Instagram

По всему видно, что Марату Хуснуллину Крым по душе, вот он и опубликовал виды полуострова с воздуха.

- В Крыму дождливая погода, но это даже хорошо, радует, что водохранилища наполняются, а значит Крым будет обеспечен водой! - не стал скрывать эмоций вице-премьер.

На полуострове действительно с водой проблема. Крым то терзает засуха, то наоборот заливают ливни, которые приводят к различным стихийным бедствиям.

Херсонес хорош в вечернее время. Фото: maratkhusnullin_/Instagram

Отдал вице-премьер должное и уникальным пейзажам Севастополя.

- Всем привет! Прекрасный закат на Херсонесе в Севастополе! - такой пост сопровождает фото из города-героя.

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