В Крыму автолюбителей на трассе Таврида пугают воздушные шары

Воздушные шары летают над Тавридой. Фото: rkorsovetskiy/Instagram
Полуостров привечает любителей экзотических и экстремальных видов спорта. Вот и Белую скалу, что в полусотне километров от Симферополя, облюбовали воздухоплаватели.
- Перелетают дорогу в неположенном месте! Воздушные транспортные средства внезапно появились над дорогой у Белогорска. Может там камеры видеонаблюдения? – такой пост появился в соцсети.
Очевидец успел сфотографировать, как огромный аэростат величаво проплывает над дорогой, на втором плане еще два таких же объекта, плюс узнаваемые очертания Ак-Кая, то есть Белой скалы.
По шумоизоляционным ограждениям можно уверено сказать, что все происходит над Тавридой. Да, появление шаров над оживленной трассой выглядит на первый взгляд, как экзотический и яркий случай, но иногда необычные средства передвижения выходят из-под контроля, и в итоге дети летают по небу без присмотра взрослых.
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