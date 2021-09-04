В Крыму автолюбителей на трассе Таврида пугают воздушные шары

Воздушные шары летают над Тавридой. Фото: rkorsovetskiy/Instagram

Полуостров привечает любителей экзотических и экстремальных видов спорта. Вот и Белую скалу, что в полусотне километров от Симферополя, облюбовали воздухоплаватели.

- Перелетают дорогу в неположенном месте! Воздушные транспортные средства внезапно появились над дорогой у Белогорска. Может там камеры видеонаблюдения? – такой пост появился в соцсети.

Очевидец успел сфотографировать, как огромный аэростат величаво проплывает над дорогой, на втором плане еще два таких же объекта, плюс узнаваемые очертания Ак-Кая, то есть Белой скалы.

По шумоизоляционным ограждениям можно уверено сказать, что все происходит над Тавридой. Да, появление шаров над оживленной трассой выглядит на первый взгляд, как экзотический и яркий случай, но иногда необычные средства передвижения выходят из-под контроля, и в итоге дети летают по небу без присмотра взрослых.

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